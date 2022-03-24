Disney Channel Türkiye kapanıyor mu? Disney Channel neden, ne zaman kapanıyor?

'Disney Channel Türkiye kapanıyor mu?' sorusu son günlerde internet arama motorlarının popüler konuları arasında yerini alıyor. Kanal tarafından yapılan sosyal medya duyurusu ile bu durum açıklığı kavuşturularak kanalın kapanacağı duyuruldu. Birçok kişi ise alınan bu karara anlam veremedi. Peki Disney Channel neden, ne zaman kapanıyor? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

DİSNEY CHANNEL TÜRKİYE KAPANIYOR MU?

Disney Channel Türkiye'nin kapanacağı haberi kanalın resmi hesabından duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada, "Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç" ifadelerine yer verildi.

DİSNEY CHANNEL NEDEN, NE ZAMAN KAPANIYOR?

Disney Channel tarafından yapılan açıklamanın devamında ise "Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!" denildi. Bu açıklamalar baz alındığında kanalın yeni bir oluşum içerisine girdiği ve bu sebeple kapandığı bilgisine ulaşılıyor. Kanalda yer alan hiçbir içerik tamamen son bulmayan ve içerikleri izlemek isteyen kişiler ise Disney+ üzerinden yakın zamanda takip edebilecek.

Kurum tarafından kanalın kapanacağı haberi resmi olarak duyurulsa da bunun ne zaman olacağı konusunda bir bilgilendirme yapılmadı. Yakın zaman içerisinde bu konuda bir bilgi verilmesi bekleniyor.