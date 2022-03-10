Dispeççi ne demek, TDK'ya göre Dispeççi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dispeççi ne demek? Dispeççi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dispeççi kelimesi. Peki dispeççi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dispeççi nedir, dispeççi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİSPEÇÇİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dispeççi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dispeççi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dispeç işiyle uğraşan uzman

