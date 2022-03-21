Disponibilite ne demek, TDK'ya göre Disponibilite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Disponibilite ne demek? Disponibilite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi disponibilite kelimesi. Peki disponibilite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre disponibilite nedir, disponibilite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİSPONİBİLİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Disponibilite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Disponibilite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre disponibilite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bankalarda mevcut nakit ve derhâl paraya çevrilebilecek kıymet

