Divine İzekor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Divine İzekor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Divine İzekor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Divine İzekor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Divine İzekor 2 Şubat 2005 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Divine İzekor Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Divine İzekor, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Divine İzekor'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Divine İzekor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Divine İzekor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında UCD
Divine İzekor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Divine İzekor şuan University College Dublin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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