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Divlek ne demek, TDK'ya göre Divlek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Divlek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Divlek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Divlek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Divlek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Divlek ne demek, TDK'ya göre Divlek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Divlek ne demek? Divlek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi divlek kelimesi. Peki divlek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre divlek nedir, divlek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Divlek kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Divlek kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

DİVLEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Divlek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre divlek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalın kabuklu olgun kavun

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