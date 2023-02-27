Divs Rins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Divs Rins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Divs Rins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Divs Rins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Divs Rins 21 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Dīvs Rīns şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Divs Rins Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Divs Rins'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Divs Rins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Divs Rins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ağustos 2021 yılında Tukums
Divs Rins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Divs Rins şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Divs Rins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.
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