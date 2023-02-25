Dixon Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dixon Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dixon Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dixon Arroyo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dixon Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dixon Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dixon Arroyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dixon Arroyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dixon Arroyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dixon Arroyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dixon Arroyo 1 Haziran 1992 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Dixon Jair Arroyo Espinoza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dixon Arroyo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Dixon Arroyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 15 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Dixon Arroyo'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dixon Arroyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dixon Arroyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dixon Arroyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dixon Arroyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2008 yılında Barca SC U20

24 Mart 2009 yılında CSNA U20

7 Eylül 2009 yılında Chacarita U20

8 Eylül 2009 yılında SD Quito U20

1 Ocak 2010 yılında Deportivo Quito

31 Aralık 2010 yılında Chacarita U20

15 Şubat 2011 yılında Deportivo Quito

22 Ocak 2013 yılında LDU de Loja

8 Ocak 2015 yılında Independiente

15 Şubat 2018 yılında CS Emelec

Dixon Arroyo kimdir

Dixon Arroyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dixon Arroyo şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dixon Arroyo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dixon Arroyo nereli

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