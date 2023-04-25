Diyabet ve ilaç kullanımına son! Diyabet hastalığından cerrahi tedavi yönetmeleriyle kurtulmak mümkün

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kağan Katar son yılların en sık görülen hastalıklarından biri olan Tip 2 diyabete karşı kesin çözümün diyabet cerrahisiyle sağlanabileceğine ve ameliyat sonrasında hastaların şeker hastalığı ve şekere bağlı ilaç kullanımından tamamen kurtulmasının mümkün olduğunu ifade etti.

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Diyabet ve ilaç kullanımına son! Diyabet hastalığından cerrahi tedavi yönetmeleriyle kurtulmak mümkün

Son yılların en sık görülen hastalıklarından biri olan Tip 2 diyabete karşı kesin çözümün diyabet cerrahisiyle sağlanabildiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kağan Katar, ameliyat sonrasında hastaların şeker hastalığı ve şekere bağlı ilaç kullanımından tamamen kurtulmasının mümkün olduğunu kaydetti.

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TİP 2 DİYABET ORTADAN KALDIRILIYOR

Günümüz şartlarında birçok nedene bağlı olarak gelişen ve gitgide görülme sıklığı artan diyabet hastalığından cerrahi tedavi yönetmeleriyle kurtulmak mümkün. Medicine Hospital'dan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kağan Katar, vücudun insüline karşı duyarsızlaşması sonucu ortaya çıkan Tip 2 diyabet için uyguladıkları metabolik cerrahilerle vücudu insüline karşı duyarlı hale getirerek, Tip 2 diyabeti ortadan kaldırabildiklerini ifade etti.

AMELİYAT SONRASI İLAÇ KULLANIMINA SON

Ameliyatın hastaların birçoğunda faydalı olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kağan Katar, "Hastalarımızın büyük çoğunluğunda bu ameliyat türlerinden sonra hemen ertesi gün kullandığı ilaçları kesiyoruz. Ameliyat sonrası hastaların kan şekeri seviyelerinden belirgin bir düzelme meydana geliyor" dedi.

AMELİYAT ÖNCESİ İYİ BİR ÇALIŞMA ŞART

Diyabet cerrahisinde hedef kitlenin Tip 2 diyabet hastaları olduğunun altını çizen Doç. Dr. Mehmet Kağan Katar, ilaç kullanımına rağmen normal bir kan şekeri seviyesini yakalayamayan hastalara tedaviyi önerdiklerini söyleyerek, "Diyabet cerrahisi Tip 2 diyabet hastalarına uygulanır. 18 yaş üzeri hasta grubu bizim için ameliyat edilebilir gruptur. Ancak hastanın sadece Tip 2 diyabet hastası olması ya da 18 yaşın üzerinde olması bizim için yeterli bir gerekçe değildir. Hastanın kaç yıldır diyabet hastası olduğu, hangi ilaçları kullandığı, ne kadar süre kullandığı, kan şekeri seviyeleri ve insülin rezervi bizim için çok önemlidir. Hastalarda ameliyat öncesi iyi bir araştırma yapmak gerekir" diye konuştu.

DİYABET HASTALIĞI BÜYÜK ORANDA ORTADAN KALKIYOR

Tip 2 diyabet cerrahisinin çok fazla bilinen bir ameliyat çeşidi olmadığını ancak son zamanlarda hastalar arasında bilinirliğinin artmasıyla ameliyat uygulama sıklığının artmaya başladığını aktaran Katar, " Ameliyatların çok verimli olduğunu, hastaların ameliyattan sonra çok fayda gördüğünü ve diyabet hastalığının büyük oranda ortadan kalktığını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Tip 2 diyabet cerrahisinde tek bir cerrahi çeşit uygulamıyoruz. Metabolik cerrahi adı altında 4-5 çeşit ameliyat var. Bu ameliyatlardan sonra tokluk hormonlarını hızlı bir şeklide devreye sokuyoruz. Böylece insülin direnci ortadan kalkıyor ve Tip 2 diyabet hastalığını ortadan kaldırıyor" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA

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