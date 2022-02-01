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Diyaklaz ne demek, TDK'ya göre Diyaklaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyaklaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diyaklaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyaklaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diyaklaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diyaklaz ne demek, TDK'ya göre Diyaklaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyaklaz ne demek? Diyaklaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyaklaz kelimesi. Peki diyaklaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyaklaz nedir, diyaklaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİYAKLAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyaklaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Diyaklaz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diyaklaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çatlak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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