Diyakoz ne demek, TDK'ya göre Diyakoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyakoz ne demek? Diyakoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyakoz kelimesi. Peki diyakoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyakoz nedir, diyakoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİYAKOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyakoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diyakoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre diyakoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı

