Reklamcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıDiyakoz ne demek, TDK'ya göre Diyakoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıNevruz Otu ne demek, TDK'ya göre Nevruz Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dijital Oyun Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıYoğ ne demek, TDK'ya göre Yoğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kürdan fiyatı sosyal medyada gündem oldu! "Dişimde kalan et parçasıyla yaşarım daha iyi"Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Fahrettin Koca'nın korona açıklamalarına tepki gösterdiZerrin ne demek, TDK'ya göre Zerrin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Diyakoz ne demek, TDK'ya göre Diyakoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyakoz ne demek, TDK'ya göre Diyakoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyakoz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diyakoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyakoz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diyakoz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diyakoz ne demek, TDK'ya göre Diyakoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyakoz ne demek? Diyakoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyakoz kelimesi. Peki diyakoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyakoz nedir, diyakoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİYAKOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyakoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Diyakoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre diyakoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT