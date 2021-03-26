Diyaliz Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diyaliz Sağlık Teknikeri görev tanımı nedir, ne iş yapar, Diyaliz Sağlık Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Böbrek yetmezliği olan hastayı, tedavisinde yardımcı olmak üzere diyaliz makinesine bağlayan, makineyi çalıştıran kişidir.

Diyaliz Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diyaliz Sağlık Teknikeri Maaşları

Diyaliz Sağlık Teknikeri maaşı ortalama aylık 3.200 - TL’dir. En düşük Diyaliz Sağlık Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diyaliz Sağlık Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Diyaliz Sağlık Teknikeri İş İlanları İçin Tıklayın

Diyaliz Sağlık Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Önlisans mezunu okuyanlar diyaliz sağlık teknikeri olabilir.

Diyaliz Sağlık Teknikeri Ne İş Yapar?

Diyaliz Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Doktor nezaretinde hastayı diyaliz makinesine bağlamak, hasta hakkında bilgi almak,

b) Hastaların günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine bağlanmasını hasta kartlarından takip etmek,

c) Makinenin bakımını yapmak, kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak,

d) Hastaların diğer sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, gerektiğinde doktorunu bilgilendirmek,

e) Diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumlu olmak,

f) Böbrekle ilgili hastalıklarda diyet yapmak önemli olduğu için, bu konularda hastayı bilgilendirmek,

g) Hasta yakınlarına bilgi vermek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diyaliz Sağlık Teknikeri Meslek Ana Grubu:

Meslek ana grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek grubu Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleridir.

Diyaliz Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diyaliz Sağlık Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3211.07 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Diyaliz Sağlık Teknikeri maaşlarına ek sizlerde Diyaliz Sağlık Teknikeri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.