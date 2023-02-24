Diyan Moldovanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diyan Moldovanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diyan Moldovanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diyan Moldovanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diyan Moldovanov 2 Nisan 1985 tarihinde Silistra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Диян Георгиев Молдованов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diyan Moldovanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dimitar Vladikov yapmaktadır. Diyan Moldovanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Diyan Moldovanov'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diyan Moldovanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diyan Moldovanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diyan Moldovanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diyan Moldovanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Pomorie

1 Ocak 2006 yılında PFC Naftex

1 Temmuz 2009 yılında Pirin

1 Şubat 2011 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2012 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2014 yılında Montana

1 Temmuz 2014 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Nesebar

1 Temmuz 2019 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2020 yılında Sozopol

Diyan Moldovanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diyan Moldovanov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.