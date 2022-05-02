Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce bayram mesajı sosyal medyanın gündemine oturdu! İngilizcesiyle tüm dünyaya seslendi!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazını İstanbul Süleymaniye Camii'nde kıldırdı. Hutbesinin bir kısmını İngilizce okuyarak tüm dünya için barış mesajı veren Erbaş, "İngilizce kısmı özet ve bir paragraftı. Cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler var hem onlar için hem de dünyaya mesaj verdik" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bayram namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbede, "Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım. Yükü olanın yükünü hafifletelim. Derdi olanın derdine ortak olalım. Allah resulünün bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen, bir binanın tuğlaları gibidir ilkesine sadakat gösterelim." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın gündemine oturan İngilizce hutbe ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.