Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakan'ı Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına Diyanet'ten sert tepki geldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İsrail'in Mescid'i Aksa'ya yönelik düzenlediği baskını kınadı.

Açıklamada Erbaş, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid'i Aksa'ya yönelik düzenlediği baskına sert tepki gösterdi.

Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. İşgalci zihniyetinden vazgeçmeyerek bölgede ve uluslararası camiada Müslümanlara karşı provokatif eylemlerini sürdüren İsrail'in, Harim-i İsmetimiz Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü hiçe sayarak baskınlar düzenlenmesi kabul edilemez. İsrail hükümetini bu işgalci zihniyetinden vazgeçmeye, uluslararası camiayı yaşananlara karşı ciddi bir tavır sergilemeye davet ediyorum."

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İSRAİL'DEN AŞAĞILIK OPERASYON

Ben-Gvir, özel korumaları eşliğinde sabahın erken saatlerinde Harem-İ Şerif'e girdi.

Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde yaptığı görüntülü açıklamada, ''burada ev sahibi biziz, Hamas'ın tehditlerinin hiçbir faydası olmayacak. Kudus'ün ve bütün İsrail toprağının sahibi biziz.'' ifadelerini kullandı.

Filistin'e yönelik ırkcı ve şiddet yanlısı söylemleriyle tanınan ve provakatif eylemlerde bulunan Ulusal Güvenlik Bakanı , göreve gelişinden bu yana 2.kez aynı provakasyona imza attı.

KAYNAK: AA

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