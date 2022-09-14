Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Azerbaycan'a destek mesajı: "Can Azerbaycan’ın yanındayız"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda 50 Azerbaycanlı askerin şehit olduğu bilgisi de verildi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı paylaşarak, "Haklı davalarında can Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

"AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalar sonucu şehit olan Azerbaycan askerleri için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarda şehadete kavuşan kahraman Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Haklı davalarında can Azerbaycan'ın yanındayız."