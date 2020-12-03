Seren Serengil'in "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" itirafı sosyal medyayı yeniden salladıKocaeli'de dehşete düşüren cinayet savunmasıAfrin'den acı haber: Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit olduHekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı CANLI İZLE LİNKİKahramanmaraş'ta kavga: Polislere ateş açıldı, 5 yaralıKahramanmaraşspor - Afyonspor maçı CANLI İZLE LİNKİAmed Sportif - İnegölspor maçı CANLI İZLE LİNKİEngelliler Gününde pes dedirten görüntü! Üst geçidin rampa ve asansörü bir yıldır yapılmadıAcil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum koronavirüsten vefat ettiNetflix'ten yeni hamle: Türkiye'de ofis açıyor
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Sizi seviyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Sizi seviyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından işaret dilini kullandığı bir video paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımı: Sizi seviyoruz

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, engellilere mutlu ve huzurlu bir hayat dileyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Twitter hesabından işaret dilini kullandığı bir video paylaştı.

Paylaşımında bütün engellilere mutlu, huzurlu bir hayat dileyen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün mensuplarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, paylaştığı videoda işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Sizleri seviyoruz." mesajını verdi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT