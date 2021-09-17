Diyanet İşleri Başkanlığı ataması belli oldu! Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 17 Eylül 2021 tarihli 31601 Sayılı Resmî Gazete'de yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu. Yapılan atama kararında Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanı oldu.
Resmi Gazete'nin 17 Eylül tarihli yayımlanan sayısında yapılan atama kararına göre Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden Diyanet İşleri Başkanı olarak seçildi.
Kararda, "Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımlanan karar sonrası gece saatlerinde Twitter hesabından açıklama yaptı. Erbaş, yaptığı açıklamada, "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah. Anayasamızın 'toplumu din konusunda aydınlatma' görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle" dedi.