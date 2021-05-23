Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldı!

Düzce'nin Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, Sakarya'nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırmasının ardından verdiği Cuma vaazında, Filistin ve İsrial arasındaki meselelere değinmesinin ardından, "Yüzde 90'ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ İMASI

Konuşmasının devamında Gezi olaylarına da değinen Soytekinoğlu, "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" diyerek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ima etti.

Düzce Akçakoca müftüsü kimdir? Şaban Soytekinoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ?

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

​Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Soytenikoğlu'nun vaazının sosyal medyada yayımlanması tepkileri beraberinde getirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı da yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.