Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Aziz milletimiz, tarih boyunca esarete ve dayatmalara asla rıza göstermemiş, karşılaştığı bütün zorlukları sarsılmaz imanı, yıkılmaz cesareti ve destansı fedakârlıklarıyla aşmasını bilmiştir. İşte, bundan yüz yıl önce hürriyet, bağımsızlık ve iradesine kastedilen bir ortamda; bin yıldır yaşadığı bu mukaddes toprakların huzur ve barış yurdu olarak ilelebet payidar olması için bütün imkânlarıyla büyük bir mücadele vermiş ve şanlı bir zaferle bu mefkûresini taçlandırmıştır. İstiklal mücadelemize hayat veren en temel değer, kuşkusuz inancımız olmuştur. Zira milli mücadelemizin merkezinde yer alan ezan, vatan, bayrak, namus ve hürriyet gibi kavramlar, inancımızın vazgeçilmez ilkeleridir. Bu inanç devam ettiği müddetçe vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize kast eden hiçbir saldırı, kardeşliğimizi, birlik-beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim başarıya ulaşamayacaktır. Şimdi bize düşen görev, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek ecdadımızın uğruna can verdiği değerlerimizi yaşatmak ve onları gelecek nesillere aktarmaktır. Rabbimize şükür, ecdadımıza vefa duygusuyla her daim milletimizin ve devletimizin huzur, refah ve bekası için çalışmaktır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Millî mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" denildi.