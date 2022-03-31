Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen pek çok kişi lazer epilasyonunun orucu bozup bpzmadığını merak ediyor. Oruç ibadetini gerçekleştirmek zorunda olan ve aynı zamanda lazer epilasyon seansları da devam eden pek çok kişi, Diyanet'e göre lazer epilasyon yaptırmak orucu bozar mı? Oruçluyken lazer, epilasyon, ağda yaptırılır mı? sorularını merakla araştırıyor. Biz de haberimizde bu soruların yanıtına yer verdik...

DİYANET'E GÖRE LAZER EPİLASYON YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı lazer epilasyon hakkında "Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz." ifadelerini kullandı.

ORUÇLUYKEN LAZER, EPİLASYON, AĞDA YAPTIRILIR MI?

Ayrıca Diyanet İşler Başkanlığı bu konuya ilişkin şu sözlere yer verdi;

"Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195)."