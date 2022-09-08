Diyanet'in ihraç ettiği Fatma Yavuz "Allah rızası için" LGBT haklarını savunuyormuş!

Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, vatandaş tarafından büyük tepki toplamış, LGBTİ açıklamaları ve onur yürüyüşü eylemlerine katılması ise bardağı taşıran son damla olmuştu. Öte yandan Türk halkına ve Atatürk'e hakaretler savuran paylaşımlar gerçekleştiren Yavuz'un, CHP'li İBB tarafından "İnanç masası"nda göreve başlatıldığı da iddia edilmişti.

Son olarak Fatma Yavuz'un Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Gör Beni" isimli Youtube kanalına konuk edildiği ve burada "Allah rızası için LGBT haklarını savunuyorum" ifadelerine yer verdiği görüldü.

"ALLAH RIZASI İÇİN LGBT HAKLARINI SAVUNUYORUM"

Fatma Yavuz, Armağan Çağlayan'ın kendisine yönelttiği "Ailede herkes imam hatip lisesi mezunu mu?" sorusuna, "Ağabeyim imam hatip mezunu ama o sonrasında ODTÜ'yü kazandı. Aslında ben sadece imam hatip ve daha sonrasında ilahiyata yöneldim. Ben çok dindar bir insanım. Her şeyi dinim için Allah için savunurum. Ben mini etekliyi, şortluyu Allah rızası için savunuyorum. Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum. 28 Şubat'ta aldığım destekle, şimdi başkalarını destekliyorum" şeklinde yanıt verdi.

"TESETTÜR AŞAĞILARDA KALIYOR"

İmam hatip lisesi mezunu olduğu bilinen Fatma Yavuz, geçtiğimiz günlerde imam hatipliler hakkında söylemleri sebebiyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'i savunmuş, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Yavuz, program esnasında Gülşen meselesine de değinerek, "İki değer arasında kaldığımızda hangisini tercih ettiğimiz kişiliğimizi belirliyor. Ben adaleti seçtim. Tesettür adaletin yanında çok aşağılarda kalıyor benim için. O insan mağdur oldu ve ben adaleti savundum" ifadelerini kullandı.