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Diyarbakır'da ahıra giren köpekler dehşeti yaşattı! 20 keçi telef oldu, 21'i yaralandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ahıra giren köpeklerin saldırısında 20 keçi telef oldu, 21 keçi ise yaralandı.

Diyarbakır'da ahıra giren köpekler dehşeti yaşattı! 20 keçi telef oldu, 21'i yaralandı

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde Recep Olca'ya ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren köpekler keçilere saldırdı.

Saldırı sonucu keçilerden 20'si telef oldu, 21'i yaralandı.

Büyük şok yaşadıklarını belirten Olca, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız olayın şokunu üzerimizden atamıyoruz. Ahıra geldiğimde 4 köpek gördüm. Beni görür görmez kaçtılar. Ciddi anlamda bana zarar verdiler, 12 nüfuslu bir aileyim. Bütün aile bu hayvanlara bakarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda yardım bekliyorum."

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

 

Diyarbakır'da köpeklerin saldırdığı keçilerden 20'si telef oldu!

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