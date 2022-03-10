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  3. "Diyarbakır anneleri bahane, Selahattin Demirtaş'a yaranmak şahane!" Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın annesini de ziyaret edecek!

"Diyarbakır anneleri bahane, Selahattin Demirtaş'a yaranmak şahane!" Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın annesini de ziyaret edecek!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır annelerini ziyareti öncesi, Selahattin Demirtaş'ın annesine uğrayacağı öğrenildi.

"Diyarbakır anneleri bahane, Selahattin Demirtaş'a yaranmak şahane!" Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın annesini de ziyaret edecek!

Beyaz Gazete'nin haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır anneleri ziyareti öncesi, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesine uğrayacağı öğrenildi.  'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' diyen Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan "Demirtaş'ın kalbinden de geçiyor sanırım" kinayesi geldi.

Diyarbakır anneleri bahane, Selahattin Demirtaş'a yaranmak şahane! Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın annesini de ziyaret edecek!

"DEMİRTAŞ'A YARANMAK ŞAHANE"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ertelediği Diyarbakır ziyaretini gerçekleştireceği, 920 gün sonra 263 ailenin evlat nöbetinde bulunduğu HDP binası önüne gideceği öğrenildi. Ziyaret programında dikkat çekici bir ayrıntıya rastlanan CHP Genel Başkanı'nın, hapisteki Selahattin Demirtaş'ın annesine de uğrayacağı bilgisi, "Diyarbakır anneleri bahane, Selahattin Demirtaş'a yaranmak şahane" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Diyarbakır anneleri bahane, Selahattin Demirtaş'a yaranmak şahane! Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın annesini de ziyaret edecek!

Diyarbakır anneleri bahane, Selahattin Demirtaş'a yaranmak şahane! Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın annesini de ziyaret edecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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