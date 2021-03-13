Diyarbakır annelerinden İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu

PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini tutmaya devam eden Diyarbakır anneleri, Bakan Soylu ile telefon ile görüşerek taziyede bulundu.

"O BİZİMDE ANNEMİZDİ BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Soylu'ya taziye dileklerini ileten evlat nöbeti tutan aileler, Servet Soylu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemde yer alan Nihal Çiftçi, "Bugün bizim için çok acı bir gün. Hepimiz annemizi kaybettik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başı sağ olsun. Her ana böyle yiğit doğurmuyor." şeklinde konuştu.

Babalardan Celil Bektaş da Soylu'ya taziye dileğinde bulunarak Bakan Soylu'ya "O da bizim annemizdi. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.