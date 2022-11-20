Diyarbakır, Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye henüz bilinemeyen bir nedenle 2 kişi ellerindeki tabancalarla saldırı düzenledi. silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

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Diyarbakır, Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır'da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye henüz bilinemeyen bir nedenle 2 kişi ellerindeki tabancalarla saldırı düzenledi. Saldırıda kıraathanede bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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KIRAATHANEDE BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI

Öte yandan güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

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