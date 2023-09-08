Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda 51 ve 62 numaralı burçların arasını içine alan 7'nci etap restorasyonu başladı.

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Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda 51 ve 62 numaralı burçların arasını içine alan 7'nci etap restorasyonu başladı.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi Surları gelecek nesillere taşımak amacıyla "Surlarda Diriliş" mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 51 ile 62 nolu burçlar dahil olmak üzere 12 burcun restorasyonu için çalışmalara başladı. Proje çerçevesinde 52 nolu burç olarak adlandırılan Keçi Burcu'nun da kapsamlı restorasyonu gerçekleştirilecek.

İlk 6 etaptaki çalışmalar

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca 2020'de "Surlarda Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde; 1'inci etapta Urfa Kapıyı koruyan 2 burcun acil müdahalesi, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dâhil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restorasyonu bitirildi.

2. etapta yer alan toplam 11 burç restorasyonu, Amida Höyük çevresine istinat duvarı, hafriyat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

3. etapta, Dağkapı burcu ile Tek Beden 5 ve 7 nolu burçların yer aldığı 3. etap çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4'üncü etap restorasyon çalışmaları çerçevesinde 75 ve 76 nolu burçları için de ihale gerçekleştirdi.

5. etapta içkale surlarından başlayarak 950 metre, Dicle Vadisine bakan ve surların en çok tahrip olmuş kısmının yer aldığı 11 burç restorasyon ediliyor.

6. etapta ise restoresi bitmiş Yedi Kardeş ve Nur Burçları'nın üst katlarına erişimi sağlayacak seğirdim yolları ile beraber 39-40 nolu burçlar restore ediliyor ve ara sur duvarları, Urfa Kapıyı koruyan 2 burcun esaslı onarımı devam ediyor.

KAYNAK: İHA

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