Diyarbakır yasak dinlemiyor! Her akşam farklı bir düğün

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de de henüz etkisini yitirmiş değil. Aksine son dönemde tekrar yükselişe geçen salgın, bazı kısıtlamaları geri getirmişti. 65 yaş ve düğün organizasyonlarına gelen kısıtlamalar, Türkiye'de vaka sayılarının tekrar artışta olduğunun göstergesi. Ancak salgının en kötü şekilde seyrettiği illerimizden birisi Diyarbakır'da, tedbirlere uyum sağlanmıyor.

HER GECE FARKLI BİR DÜĞÜN

Bu dönemde tekrar kısıtlama getirilen düğünler, salgınla mücadelenin adeta baş belası. Diyarbakır'da da durum diğer şehirlerden kötü. En fazla 1 saat ile kısıtlandırılan düğünler, saatlerce sürüyor. Üstelik her gün farklı bir düğün Diyarbakır sokaklarını inletiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından düğün konvoylarının yasaklanmasına rağmen kentte hemen her akşam düğünlerin ardından konvoy yapılarak virüsün yayılmasına davetiye çıkarılıyor.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını, düğün konvoylarının olmayacağını belirttiği genelgeye rağmen Diyarbakır'da vatandaşlar, kendi bildiklerini okuyor. Akşam saatlerinde tamamlanan düğünlerin ardından toplanan gruplar, arabalarına binerek şehir turu atıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen yapılan düğün konvoyları korona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.