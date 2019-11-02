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  3. Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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