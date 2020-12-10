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  3. Diyarbakır'da 3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışanlar linçten kiliseye kaçarak kurtuldular

Diyarbakır'da 3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışanlar linçten kiliseye kaçarak kurtuldular

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşındaki bir kız çocuğunu evinin kapısında oynarken kaçırmaya çalışan 2 kişi mahalleli tarafından yakalanarak link edilmek istendi. Polisin güçlükle ayırmaya çalıştığı kavgada, zanlılar linçten kurtulmak için kiliseye sığındı.

Diyarbakır'da 3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışanlar linçten kiliseye kaçarak kurtuldular

Lalebey Ana Sokakta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki N.İ., sokakta oyun oynarken kimliği belirsiz 2 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Durumu fark eden çocuklar küçük kızın ailesine haber verirken, mahalleliler kaçan şahısları kovaladı. Şahıslardan bisikletli olan kişi Meryem Ana Kilisesi önünde yakalandı. Diğer şahıs ise kiliseye sığındı.

LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

Olayı görüp N.i.'nin ailesine haber veren Rojbin Menteş, çarşıya doğru gittiğini, bir adamın bisiklet ile N.İ.'yi götürdüğünü gördüğünü söyledi. Menteş, "Yüzü yanıktı, yaşlıydı. çağırdım daha da hızlanmaya başladı. Direkt gidip annesine söyledim. Annesiyle gittik kızı almaya. Bir tane adam da bisikletle arka taraftan gidiyordu. Adamı düşürdüler biz hepimiz onu dövmeye çalıştık. Polislerde izin vermedi" dedi.

Vatandaşlardan Emrah Çınar, çocuğu yukarıdan kaçırıldığını, buraya kadar peşine verildiğini ifade etti. Çınar, "Başka bir bisikletle bunların peşine verip vurdular. Burada onu linç edeceklerdi, polisler bırakmadı. Küçük kızı kaçırdılar. İki kişiymiş. Çocuklar bunların peşlerine verdiler. O an çocuk kaçırıyor dediler" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da 3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışanlar linçten kiliseye kaçarak kurtuldular

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, zırhlı araçlara bindirilerek karakola götürüldü.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da 3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalışanlar linçten kiliseye kaçarak kurtuldular

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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