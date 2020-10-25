Diyarbakır'da akılalmaz olay! Koronalı hasta komşusunun çocuğuna tükürdü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pozitif tanı konulan ve karantinada olması gereken A.Ç., aynı apartmanda oturduğu komşusu M.U. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında öfkelenen A.Ç., birden M.U.'nun kız çocuğu E.U.'nun (9) yüzüne tükürdü. Komşuların tartışmasına tanık olan diğer apartman sakinleri hemen polis ekiplerine haber verdi. Apartmana gelen Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ç. ile M.U.'nun kimlik sorgusu yaparak, ifadelerini aldı.

KÜÇÜK KIZ DEZENFEKTE EDİLDİ

Ekipler, yaptıkları kimlik sorgusunda A.Ç.'nin koronavirüslü olduğu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine polisler, filyasyon ekiplerine bilgi verdi. Koruyucu kıyafetle olayın yaşandığı apartmana gelen filyasyon ekipleri A.Ç.'yi karantinaya almak için yurda götürdü, kız çocuğu E.U.'yu ise dezenfekte etti.

KORONAVİRÜS HASTASINA PARA CEZASI VERİLDİ

Öte yandan A.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, karantinayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası da uygulandı.