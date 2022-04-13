Diyarbakır'da can pazarı! İskele çöktü: 1'i ağır 6 işçi yaralandı

Alınan bilgilere göre olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir cami inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada tahta iskelede çökme meydana geldi. Çökme sonucu bazı işçiler iskelenin altında kalırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin enkaz altından çıkardığı 6 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.