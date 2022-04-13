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  3. Diyarbakır'da can pazarı! İskele çöktü: 1'i ağır 6 işçi yaralandı

Diyarbakır'da can pazarı! İskele çöktü: 1'i ağır 6 işçi yaralandı

Son dakika...Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 6 işçi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan işçiler itfaiye ekiplerince kurtarılırken sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da can pazarı! İskele çöktü: 1'i ağır 6 işçi yaralandı

Alınan bilgilere göre olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir cami inşaatında beton dökümü yapıldığı sırada tahta iskelede çökme meydana geldi. Çökme sonucu bazı işçiler iskelenin altında kalırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da can pazarı! İskele çöktü: 6 işçi enkaz altında kaldı

İtfaiye ekiplerinin enkaz altından çıkardığı 6 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da can pazarı! İskele çöktü: 6 işçi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da can pazarı! İskele çöktü: 6 işçi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da can pazarı! İskele çöktü: 6 işçi enkaz altında kaldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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