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  3. Diyarbakır'da, doktorlar şaşkına döndü! 21 yaşındaki anne, bebeğini çamaşır suyuyla zehirledi! Sebebini öğrenince dumura uğrayacaksınız!

Diyarbakır'da, doktorlar şaşkına döndü! 21 yaşındaki anne, bebeğini çamaşır suyuyla zehirledi! Sebebini öğrenince dumura uğrayacaksınız!

Diyarbakır'da bir anne bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi. Kusma şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun başına gelenler okuyanların yüreğini dağlarken, anneye "Böyle anne olmaz olsun" yorumları da beraberinde geldi.

Diyarbakır'da, doktorlar şaşkına döndü! 21 yaşındaki anne, bebeğini çamaşır suyuyla zehirledi! Sebebini öğrenince dumura uğrayacaksınız!

Akıllara durgunluk veren olay, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Anne N.E. (21), bebeği L.E.'yi hastaneye götürdü. Kusma şikayetiyle doktora görünen çocuğun, yapılan tetkikler sonucu zehirlendiği anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan bebeğin neyden zehirlendiği anlaşılmayınca, anneye bebeğine en son ne yedirdiği soruldu. 21 yaşındaki genç kadından gelen yanıt ise doktorları bile şaşkına çevirdi. 

Diyarbakır'da, doktorlar şaşkına döndü! 21 yaşındaki anne, bebeğini çamaşır suyuyla zehirledi! Sebebini öğrenince dumura uğrayacaksınız!

"ÇAMAŞIR SUYU İÇİRDİM"

Doktorlar anne N.E.'ye bebeğine en son ne yedirdiğini sordular. Anneden gelen "Kocama kızdım, bebeğime şırınga ile çamaşır suyu içirdim" cevabı tüyleri diken diken etti. Sağlık çalışanların ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. 

N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'da, doktorlar şaşkına döndü! 21 yaşındaki anne, bebeğini çamaşır suyuyla zehirledi! Sebebini öğrenince dumura uğrayacaksınız!Diyarbakır'da, doktorlar şaşkına döndü! 21 yaşındaki anne, bebeğini çamaşır suyuyla zehirledi! Sebebini öğrenince dumura uğrayacaksınız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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