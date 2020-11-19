Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?Cami inşaatının bitirilmesi adına süs halılarını sattıBir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?Kilo vermek için Yeşil Çay nasıl içilmeli? Yeşil Çayın yararları ve zararları neler?Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?Pendik Belediyesi'ne kültür-sanat kategorisinde büyük ödül!Hangi marka çamaşır makinesi almalıyım?Şalgam suyu zayıflatır mı? Şalgam suyu nedir?Dolandırıcı valinin adını kullanarak halktan para talebinde bulunduHDP'den terörist ailesine taziye ziyareti!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginlik

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginlik

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler ile partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginlik

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler ile partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Aileler HDP'lilere tepki göstererek, "Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyız, gidin Allah'ın davasını sürün. Küffarın davasını süreceğinize Allah'ın davasını sürün" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 444'üncü gününde de devam ediyor. Eylemin 444'üncü gününde aileler ile HDP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"Küffarın davasını süreceğinize gidin Allah'ın davasını sürün"

2015 yılında İstanbul Sultanbeyli'de garsonluk yaparken terör yandaşları tarafından kandırılıp dağa götürülen 22 yaşındaki Ozan Dağyeli'nin ağabeyi Serdar Dağyeli, "Yüzümdeki acıyı görüyorsunuz değil mi" diyerek HDP'lilere tepki gösterdi. Ağabey Dağyeli, "Allah'a inancınız yok ki, merhametiniz olsun. Tarih sizleri de yazacak, sizleri de unutmayacak, birer katil, birer kalleş olarak. Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyız gidin Allah'ın davasını sürün. Küffarın davasını süreceğinize gidin Allah'ın davasını sürün" diye konuştu.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT