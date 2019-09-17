Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

HDP'yi çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tutan ve 3 Eylül'de partinin il binası önünde oturma eylemi başlatan Feyziye ve Şahap Çetinkaya çiftinin yakını M.B, cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderen, ardından da sokakta kendisini tehdit eden 19 yaşındaki Süleyman B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında savcılıkça soruşturma başlatılan Süleyman. B., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerin tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

ZANLI, HDP'DE GENÇLİK KOLLARI ÜYESİYMİŞ!

Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlının salıverilmesine savcılık itiraz etti.

Bunun üzerine hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama kararı çıkarılan Süleyman B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerce yakalandı.

Zanlının, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenildi.