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Diyarbakır'da korku dolu anlar! Trafo patladı

Diyarbakır'da bir elektrik trafosu yüksek havaya ve aşırı yüklenmeye bağlı olarak patladı. Patlamanın etkisiyle etrafta bulunan etraftaki otluklarda yangın çıktı, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Trafo patladı

Patlama, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutları civarında meydana geldi. İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutları civarında, bir elektrik trafosundan aşırı yüklenmeden kaynaklı olarak önce kıvılcımlar yükseldi, ardından şiddetli bir şekilde bomba gibi patladı. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Trafo patladı

 

Patlama sonrası çıkan yangın çevrede bulunan kuru otlukların da yanmasına neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin büyümeden kontrol altına alınması vatandaşları rahatlattı.

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