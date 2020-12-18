Koronavirüs beyni nasıl etkiliyor? Uzmanlar açıkladı: Beyin hücrelerini boğarak öldürüyor!Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba vefat ettiOn Numara çekiliş sonuçları 18 Aralık 2020 (MPİ)Erdek’in altyapı ihalesi, İller Bankası tarafından gerçekleştirildiBahçeli'den 'İttifak bozmak istiyor' iddialarına sert çıkış!Kocaeli'nde otobüsler çalışıyor mu? Kocaeli'nde hafta sonu otobüs çalışma saatleriOtomobilin camını kırarak 300 bin TL çaldılar! 24 saat geçmeden yakayı ele verdilerAkrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?Koronavirüs aşılarından zarar görenler bir hak talep edemeyecek!Diyarbakır'dan sevindiren haber! Sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Diyarbakır’da korkunç kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu ağır yaralandı

Diyarbakır’da korkunç kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada anne hayatını kaybederken baba ve iki oğlu yaralandı.

Diyarbakır’da korkunç kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu ağır yaralandı

Kaza, Bismil ilçesi Sinan köyü mevkinde meydana geldi. Rıdvan Güzel yönetimindeki 72 EA 651 plakalı hafif ticari araç, Sinan köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucundan bir anda şarampole devrildi. Şarampole devrilen araçta bulunan anne Medine Güzel olay yerinde hayatını kaybederken, baba Mehmet Emin Güzel, çocukları Rıdvan ve Ömer yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bismil İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Medine Güzel'in cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere morga sevk edildi. Kazada yaralanan Ömer Güzel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da korkunç kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu ağır yaralandı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT