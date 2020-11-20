Diyarbakır'da operasyon: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır'da sabah saatlerinde, evlerine düzenlenen operasyon ve aramanın ardından çok sayıda avukat gözaltına alındı. Gözaltıları sosyal medyadan duyuran Avukat Mehmet Emin Aktar tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır’da sabah 05’te çok sayıda avukat arkadaşımızın evlerinde arama yapılıp gözaltına alındılar" ifadeleri kullanıldı.

Mezopotamya Ajansı haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında avukatların evlerine baskın yapıldı. Aralarında Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Bünyamin Şeker’in de bulunduğu 16 avukatın evine yapılan baskında, uzun süre aramalar yapıldı. Evlerde bulunan bilgisayar, kitap ve birçok dijital materyale el konuldu.

GÖZALTINA ALINAN AVUKATLAR

Bünyamin Şeker

Abdulkadir Güleç,

Eshat Aktaç,

Serdar Talay,

İmran Gökdere,

Diyar Çetedir,

Serdar Özer,

Özüm Vurgun,

Feride Laçin,

Gevriye Atlı,

Resul Tamur,

Cemile Turhallı Balsak,

Ahmet Kalpak,

Devrim Barış Baran,

Neşet Girasun,

Sedat Aydın

Şivan Cemil Özen'in de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldüğü belirtildi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, "Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır" açıklaması yaptı.

​Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise meslektaşı Dr. Şeyhmus Gökalp’in de gözaltına alındığını belirtti.