Diyarbakır'da peş peşe feci kaza! 3 ağır 6 kişi yaralandı! Aralarında polis de var...
Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında trafik kazası yaşandı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken kazadan dolayı yol kontrolü sağlamak için aracından inen trafik polisine araç çarptı. Hastaneye kaldırılan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağında akşam saat 18.00 sıralarında peş peşe kaza meydana geldi.
5 KİŞİ YARALANDI
Şanlıurfa yönünden gelen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek ticari taksiye arkadan çarptı. Feci kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.
KAZA YERİNE GİDEN POLİS HASTANELİK OLDU
Öte yandan, meydana gelen kazaya giden trafik polis ekiplerinden M.K., yaşanan kazadan dolayı yol kontrolü sağlamak için aracından indi. Yol kontrolü sırasında Şanlıurfa yönünden gelen 07 YSH 94 plakalı araç sürücüsü, trafik polisi M.K.’ya çarptı. Ağır yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK BİR SÜRE AKSADI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.