Diyarbakır'da peş peşe feci kaza! 3 ağır 6 kişi yaralandı! Aralarında polis de var...Çanakkale'de dehşet... Eniştesini başına demir çubukla vura vura katletti!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 6 Aralık 2020 Pazar | Süper Loto bilet sorgulama ekranıSevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel bastı! Çırılçıplak soyunduHasan Mezarcı kimdir? Mesih Hasan Mezarcı nereli, kaç yaşında mesleği ne?6 Aralık Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ?Hasan Mezarcı öldü mü? Hasan Mezarcı nasıl öldü?İş arkadaşına baygınken tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çekti!Sağlık Bakanlığı'ndan son veriler geldi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe korona haritasıMuğla'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi polise saldırdı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Diyarbakır'da peş peşe feci kaza! 3 ağır 6 kişi yaralandı! Aralarında polis de var...

Diyarbakır'da peş peşe feci kaza! 3 ağır 6 kişi yaralandı! Aralarında polis de var...

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında trafik kazası yaşandı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken kazadan dolayı yol kontrolü sağlamak için aracından inen trafik polisine araç çarptı. Hastaneye kaldırılan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağında akşam saat 18.00 sıralarında peş peşe kaza meydana geldi. 

5 KİŞİ YARALANDI

Şanlıurfa yönünden gelen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek ticari taksiye arkadan çarptı. Feci kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

KAZA YERİNE GİDEN POLİS HASTANELİK OLDU

Öte yandan, meydana gelen kazaya giden trafik polis ekiplerinden M.K., yaşanan kazadan dolayı yol kontrolü sağlamak için aracından indi. Yol kontrolü sırasında Şanlıurfa yönünden gelen 07 YSH 94 plakalı araç sürücüsü, trafik polisi M.K.’ya çarptı. Ağır yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da peş peşe feci kaza! 3 ağır 6 kişi yaralandı! Aralarında polis de var...

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Diyarbakır'da peş peşe feci kaza! 3 ağır 6 kişi yaralandı! Aralarında polis de var...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT