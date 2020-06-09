Son bir haftalık süreçte koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçmesinin ardından Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi oluşmaya başladı. Bu durum Diyarbakır ilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunu akıllara getirdi. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı var mı? Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? yazılarak aratılan bu konuyla ilgili biz de gerekli bilgileri araştırıp haberimizde yer verdik.

DİYARBAKIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? DİYARBAKIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Diyarbakır'da artan koronavirüs vakaları sonrası ikinci dalga endişesi yaşanırken Valilik kent genelinde maske zorunluluğu getirdi. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama gelmedi.

VALİLİK MASKE ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Vakalardaki artışın en büyük etkisi ise vatandaşların koronavirüs tedbirlerine yeterince uymadıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Koronavirüs vakalarının artmasını değerlendiren Diyarbakır Valiliği, kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu.

''KAPASİTEMİZ DOLMAK ÜZERE''

Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle korkutan uyarıyı Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin yaptı. Tekin, Türkiye'de koronavirüste ikinci dalganın yaşanıp yaşanmayacağı tartışması sürerken, Diyarbakır'ın ikinci dalgaya yakın bir durumun söz konusu olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da pandemiyle mücadele eden iki hastaneden biri oldukların anlatan Tekin, artan vakalar nedeniyle klinik sayılarını artırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle Ramazan Bayramı sonrası ve 1 Haziran'daki normalleşme süreci başladıktan sonra halkımızda rahatlama süreci de başladı. Bu durum vakaların artmasına neden oldu. Ramazan Bayramı öncesinde kliniklerimizi kapatmıştık. Sadece bir klinikle hizmet veriyorduk. Şu an birkaç klinik daha açmak zorunda kaldık. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez olduk. Özellikle ilçelerden gelen vakalarla birlikte hastanede kapasitemiz dolmak üzere. Bu şekilde hizmet vermekten zorlanıyoruz. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından dikkatimizi çeken bir durum ise toplu yerlerde bulunuyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uygulayıp, yeterince maske takılmadığını görüyoruz."

MİNİBÜSÇÜLERDE KORONA ÇIKTI

Diyarbakır-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde koronavirüs tespit edilmişti. Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlatmıştı. Öte yandan Diyarbakır'da koronavirüsü tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy, bu vaka sonrası unvanını kaybetti.