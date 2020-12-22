Diyarbakır’da soymaya çalıştıkları kuyumcuyu öldürdüler!

Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda bu sabah meydana gelen olayda, Sinan Yoldaş annesiyle birlikte altın dolu çantayla kuyumcu dükkanını açtı. İçeri giren anne oğulun hemen arkasından 2 hırsız içeri saldı.

OĞLUNU YARALANAN ANNE HIRSIZLARA SALDIRDI

Hırsızlar, direk Sinan Yoldaş’a pompalı tüfekle ateş ederek altınları yanlarında getirdikleri poşete doldurmaya başladı. Bu sırada Yoldaş’ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp zanlıları yumruklamaya başladı. Maskeli 2 hırsız altınları alamadan dükkandan kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kaçan zanlıların yakalanması içini geniş çapta çalışma başlattı.