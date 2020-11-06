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  3. Diyarbakır'da terör operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyon kapsamında, görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir görüşte olup, halen İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilen, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edilen şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç unsuru malzemelere ulaşılabilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 29 şüpheliden 26'sı yakalandı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, ev ve iş yerlerinde aramalar sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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