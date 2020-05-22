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  3. Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP eş genel başkanları da yakalandı

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP eş genel başkanları da yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda , eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP eş genel başkanları da yakalandı

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