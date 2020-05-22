Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP eş genel başkanları da yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda , eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda , eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.
Ayrıntılar gelecek...
HABERE YORUM KAT