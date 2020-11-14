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Diyarbakır’da uyuşturucu madde satıcıları çatıştı, yoldan geçen bir kadın vuruldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde torbacılar yer kavgasından dolayı sokak ortasında çatıştı, 1 kadın sırtından vuruldu, 2 şahıs yakalanıp, gözaltına alındı.

Diyarbakır’da uyuşturucu madde satıcıları çatıştı, yoldan geçen bir kadın vuruldu

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 233. Sokak ve 157 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre uyuşturucu satıcısı torbacılar yer kavgası için tartıştı. Tartışma sonrası silahları çeken 2 taraf sokak ortasında güpegündüz çatıştı. Çatışma bir arka sokağa taşınınca yoldan geçen 47 yaşındaki Sevda Çelik isimli bir kadın sırtından vuruldu.

Çatışmayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Çelik, olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastaneye kaldırılırken, 2 şahıs güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçan diğer şahıslar için geniş çapta operasyon başlatılırken, olayla ilgili inceleme yapıldı. Öte yandan olay yerinde çok sayıda pompalı tüfek boş kovanları da görülürken, çatışma esnasında olay yerinde bulunan sokakta oyun oynayan çocuklar büyük bir faciadan döndü.

Diyarbakır’da uyuşturucu madde satıcıları çatıştı, yoldan geçen bir kadın vuruldu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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