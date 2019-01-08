Dün (7 Ocak 2019) akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır Lice'de eğitime bir gün ara verilmişti. Peki 9 Ocak 2019 Çarşamba Lice'de okullar tatil mi?

Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak 2019 Çarşamba Lice'de okullar tatil mi?

Dün gece saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görülecek olan yağışların, Diyarbakır'ı etkisi altına aldı. Peki Diyarbakır'da kar tatili var mı?

Henüz saat 13:00 itibariyle valiliklerden veya ilçe kaymakamlıklarından kar tatiliyle ilgili yeni bir açıklama yok. Ancak bu bu an itibariyle geçerli bilgidir. İlerleyen saatlerde durum değişebilir.

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PEKİ DİYARBAKIR'DA 9 OCAK 2019'DA HAVA NASIL OLACAK?

DIYARBAKIR °C , 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çığ Tehlikesi, Buzlanma ve Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİYARBAKIR HAKKINDA BİLGİ

Diyarbakır (Kürtçe: Amed), Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri. TÜİK ADNKS verilerine göre 2017 sonu itibarıyla 1.699.901 nüfusa sahiptir.[6] İlin yüzölçümü 15.168 km2'dir. Valiliğin denizden yüksekliği 674 m'dir. Diyarbakır kent merkezi yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir.