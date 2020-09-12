Diyarbakır’da yeni koronavirüs önlemi! Mesai saatleri değiştirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Valilik tarafından gelen açıklamada, "İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinde, hem trafikte oluşabilecek hem de toplu taşımayı kullanacak insan sayısında yaşanacak yoğunluğun önüne geçerek salgının bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. Alınan karar doğrultusunda kurum çalışanlarının 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 08.00 - 16.00 ve 09.00 - 17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışması kararlaştırılırken, yapılan bu değişiklikle ‘kontrollü sosyal hayat’ çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedefleniyor" denildi.

GÜNCEL YENİ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye koronavirüs tablosunda en çok merak edilen yeni vaka sayısı kaç oldu sorusu olmuştu. İstanbul'da 9 Eylül'de yeni vaka sayısı 196 olarak açıklanırken Batı Marmara'da bu sayı 12 olarak açıklandı. Ege'de 9 Eylül'de yeni vaka sayısı 107, Batı Karadeniz'de 97, Doğu Marmara'da 108, Kuzeydoğu Anadolu'da 80, Batı Anadolu'da 384 Akdeniz'de 126, Orta Anadolu'da 220, Doğu Karadeniz'de 34, Ortadoğu Anadolu'da 161, Güneydoğu Anadolu'da 147 yeni vaka tespit edildi. Türkiye koronavirüs haritasına göre toplam korona virüs vaka sayısı 9 Eylül'de 1.672 olarak açıklandı.