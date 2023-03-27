Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı

Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
3 POLİS MEMURU TUTUKLANDI
Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
KAYNAK: AA