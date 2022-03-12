Diyarıgurbet ne demek, TDK'ya göre Diyarıgurbet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyarıgurbet ne demek? Diyarıgurbet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyarıgurbet kelimesi. Peki diyarıgurbet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyarıgurbet nedir, diyarıgurbet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİYARIGURBET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyarıgurbet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diyarıgurbet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre diyarıgurbet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İş, eğitim vb. sebeplerle göç edilen yabancı yer



DİYARIGURBET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Anası, teyzesi, ah kolay mı yavrum, diyarıgurbet, dediler durdular.

