Diyetisyen Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı Kimdir?

Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı EĞİTİMİ
- İstanbul Okan Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Lisans
- İstanbul Okan Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans
Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı DENEYİMİ
- ISS Catering, Diyetisyen
- Live Light Beslenme-Diyet-Nefes Terapi, Klinik Diyetisyen
- Milliyet Gazetesi-Pembenar, Beslenme Diyet Yazarı
- Boğaziçi Spor Kulübü, Sporcu Beslenmesi- Uzm. Diyetisyen
- Diler Group, Kurum Diyetisyeni
- Global OSGB A.Ş, Kurum Diyetisyeni
- Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stajyer Diyetisyen
- İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Stajyer Diyetisyen
- Edremit Halk Sağlığı Merkezi, Stajyer Diyetisyen
- Özel Pendik Bölge Hastanesi, Uzm. Diyetisyen
Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı TIBBİ İLGİ ALANLARI
- Gestasyonel Diyabet(gebelik şekeri yüksekliği) Beslenmesi
- Gebelik ve Emziren Anne Beslenmesi
- Bariatrik Cerrahi sonrası beslenme
- Çocuk Hastalıklarında Beslenme
- Kilo Verme-Kilo Alma-Koruma
- Diyabette Beslenme
- Sporcu Beslenmesi
- Klinik Beslenme
- Obezit
Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı MESLEKİ ÜYELİKLER
- Türkiye Diyetisyenler Derneği
- Türkiye Down Sendromu Derneği
- LÖSEV
- KEPAN