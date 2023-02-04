Diyetisyen Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı Kimdir?

Özel Pendik Bölge Hastanelerinde diyetisyen uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı Kimdir, hangi okuldan mezun oldu? işte bu merak edilenleri sizler için araştırdık.

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Diyetisyen Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı Kimdir?

Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı EĞİTİMİ

  • İstanbul Okan Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Lisans
  • İstanbul Okan Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans

Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı DENEYİMİ

  • ISS Catering, Diyetisyen
  • Live Light Beslenme-Diyet-Nefes Terapi, Klinik Diyetisyen
  • Milliyet Gazetesi-Pembenar, Beslenme Diyet Yazarı
  • Boğaziçi Spor Kulübü, Sporcu Beslenmesi- Uzm. Diyetisyen
  • Diler Group, Kurum Diyetisyeni
  • Global OSGB A.Ş, Kurum Diyetisyeni
  • Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stajyer Diyetisyen
  • İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Stajyer Diyetisyen
  • Edremit Halk Sağlığı Merkezi, Stajyer Diyetisyen
  • Özel Pendik Bölge Hastanesi, Uzm. Diyetisyen

Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı TIBBİ İLGİ ALANLARI

  • Gestasyonel Diyabet(gebelik şekeri yüksekliği) Beslenmesi
  • Gebelik ve Emziren Anne Beslenmesi
  • Bariatrik Cerrahi sonrası beslenme
  • Çocuk Hastalıklarında Beslenme
  • Kilo Verme-Kilo Alma-Koruma
  • Diyabette Beslenme
  • Sporcu Beslenmesi
  • Klinik Beslenme
  • Obezit

Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı MESLEKİ ÜYELİKLER

  • Türkiye Diyetisyenler Derneği
  • Türkiye Down Sendromu Derneği
  • LÖSEV
  • KEPAN

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