Diyetisyen Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı Kimdir? Özel Pendik Bölge Hastanelerinde diyetisyen uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dyt. Öykü Yıldırım Urgancı Kimdir, hangi okuldan mezun oldu? işte bu merak edilenleri sizler için araştırdık.