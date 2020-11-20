Diyetisyenin istediği tahliller nelerdir?

Diyete başlamadan önce yapılan kan tahlilleri kişiyi diyete hazırlarken, yardımcı olan önemli faktörlerdir. Çünkü beslenmenin ve fiziksel aktivitelerin dışında eğer vitamin ve minarel eksiklikleri varsa ya da herhangi bir hormon dengesizliği varsa, bu diyetisyene önceden bilgi verir ve diyetisyenler de beslenme programını bu şekilde hazırlamaktadır. Yapılması gereken biyokimyasal parametreler vardır.



Herhangi bir insülin direnci var mı? Altında yatan bir şeker hastalığı var mı diye glikoz açlık ve tokluk seviyelerine bakılır. İnsülin açlık seviyesine bakılır. Kandaki yağ oranına bakılır.

Diyetisyene gitmeyi planlayanların diyetisyene gitmeden önce mutlaka yaptırılması önerilen testler yedi grupta toplanabilir.



Vücudun metabolizma sistemini mercek altına alıp, kilo fazlalığı var mı yok mu? Bunun nedenleriyle ilgili bize bilgiler vermesi açısından önemlidir. Bu testlerin Amacı aynı zamanda kişinin vücudu hakkında kendisine, doktora ve diyetisyene bilgiler vermesini sağlamaktır.



Pankreas, tiroit bezleri, karaciğer, böbrekler gibi organlarımızdan kaynaklı problemler kolay kilo alınmasının başlıca nedenlerindendir. Ayrıca zayıflama için de zorluklara sebep olabilmektedir.



Vücudun genel yapısını gözler önüne seren ve diyetisyene gitmeden önce, diyete başlamadan önce yapılması gereken testleri aşağıda açıklamaya çalıştık.



Açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, HbA1c, insülin Testleri: Şeker hastalığı bakımından kişinin genel durumuyla ilgili diyete başlamadan önce genel bilgi verecektir.



Üre, Kreatin Testleri: Böbreklerin düzgün çalışıp çalışmadığını, fonksiyonların bozuk olup olmadığını gözler önüne sermek diyet öncesinde önem arz etmektedir. Bu testin yaptırılması böbrekler konusunda önemli yol göstericidir.



AST, ALT, GGT: Karaciğer konusunda fikir verecek olan testler bunlardır. Metabolizma üzerinde önemli bir görevi bulunan karaciğerin normal fonksiyonlarını yerine getirip getirmediği konusunda aydınlatıcı bilgileri gözler önüne serecektir.



Ürik asit testi: Gut hastalığında yükseliş gösteren ve protein fazlalığını gösteren bir testtir.



Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserit: Vücudumuzun yağ oranı hakkında bize yol gösterici olan testler bunlardır ve diyetin genel seyrini belirlemekte faydalı olacaktır.



TSH, Serbest T3, Serbest T4 Testleri: Tiroit bezi kilo verilmesi esnasında önemli rol oynamaktadır. Tiroid bezi sebebiyle bazı bozukluklar, kilo alımına sebep olarak gösterilmektedir. Bu testler sayesinde tespit edilecek bir bozukluğun akabinde uygulanacak olan tedavi yöntemleriyle kilo vermede büyük başarı sağlanacaktır.



Total kortizol testi: Bu test sonucunun yüksek çıkması, kilo alınmasında önemli sebeplerden biri olarak görülmektedir.

Sonuç itibariyle, belirtilen bu testlerin yapılması diyet arifesinde size vücudunuzla ilgili gerekli tüm bilgileri detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. Doktorunuz ve diyetisyeniniz vücudunuzu tanıyarak kilo alma hususunda büyük önem taşıyan hareketler hakkında daha sağlıklı adımlar atabileceklerdir. Herhangi bir organın fonksiyonlarında bozukluk tespit edildiği takdirde bunun üzerine gidilerek tedavi yöntemleri uygulanacak ve gerek görülmesi halinde başka testler istenecektir. Tüm vücut fonksiyonlarının normal seyrine kavuşması durumunda da istediğiniz ideal kiloya kavuşmanız daha kolay olacaktır.

