Diyoptri ne demek, TDK'ya göre Diyoptri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyoptri ne demek? Diyoptri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diyoptri kelimesi. Peki diyoptri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diyoptri nedir, diyoptri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİYOPTRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyoptri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diyoptri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diyoptri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Optik sistemlerin yakınsaklık birimi

